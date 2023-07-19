تفاصيل مصنع جينفاكس للأدوية واللقاحات بعد حصوله على الرخصة الذهبية

كتب- مصطفى عيد:

قالت نيبال دهبة، الشريك المساهم والمدير التنفيذي لشركة جينيكس وجينفاكس القابضة، إن حصول شركة "جينفاكس إيجيبت" على الرخصة الذهبية لإقامة وتشغيل أول وأكبر مصنع للأدوية واللقاحات والأمصال الطبية لها في مصر يدعم بشكل كبير استراتيجية الشركة التي تعتبر صناعة اللقاحات من الصناعات المهمة ذات المردود الكبير على الاقتصاد الوطني.

وأضافت خلال بيان للشركة اليوم الأربعاء أن هذه الخطوة تعزز أيضا من دور الشركة في إنتاج وابتكار اللقاحات اللازمة لعلاج العديد من الأمراض، ومن المتوقع أن يوفر المشروع ما بين 500 إلى 700 فرصة عمل.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على منح شركة "جينفاكس إيجيبت"، شركة مساهمة مصرية، الرخصة الذهبية عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الأدوية واللقاحات والأمصال، وذلك على مساحة نحو 49 ألف م2، بالقطعة رقم 105، القطاع الصناعي الأول، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، العين السخنة، محافظة السويس، وتبلغ التكاليف الاستثمارية للمشروع نحو 150 مليون دولار.

وقال آدم الضبع، رئيس مجلس الادارة لشركة جينيكس وجينفاكس القابضة، إن المصنع سيكون الأكبر من نوعه في تصنيع اللقاحات الطبية من خلال دورة تصنيعية كاملة تنتج 19 نوعاً من اللقاحات الطبية، مشيرا إلى أن المصنع سيتم تشغيله لأول مرة من خلال تكنولوجيا تسمح له بأن يكون مركزاً رئيسياً لتصدير اللقاحات الطبية إلى كافة دول أفريقيا، والعالم.

وأضاف أن ذلك يأتي خاصة وأن المصنع تم بناؤه ليكون مؤهلاً للحصول على اعتمادات " WHO" الذي يسمح بالتصدير إلى كافة دول العالم، لافتا إلى أنه تم تخصيص نحو 60 مليون دولار من استثمارات المشروع للحصول على اعتمادات منظمة الصحة العالمية الخاصة بتصنيع اللقاحات.

وأوضحت نيبال دهبة أن إنتاج المصنع من اللقاحات سيكون في حدود 115 مليون جرعة في العام خلال دورة عمل واحدة وخط إنتاج واحد، ويمكن مضاعفة الإنتاج إلى 250 مليون جرعة.

وأشارت إلى أن المصنع الجديد سيتضمن مركز أبحاث خاص بتصنيع اللقاحات، وتخليقها، فضلاً عن مخازن المبردة والثلاجات الخاصة باللقاحات، إضافة إلى بنك سلالات خاص بسلالات الأمراض الخاصة بأفريقيا، وهو ما سيمكن المصنع من توفير أية لقاحات تخص أي وباء أفريقي او إقليمي بدلاً من انتظار تصنيعها من شركات أخرى.

وأضافت: "يعد منح الرخصة الذهبية للشركة خطوة إيجابية نحو توطين هذه الصناعة الاستراتيجية المهمة في مصر"، لافتة إلى أنها تسهم في التيسير على المستثمرين وتحفيزهم للعمل داخل مصر، فضلاً عن دورها في جذب الاستثمارات الأجنبية، التي تنعش الاقتصاد المصري وتنعكس على زيادة الناتج المحلي وتحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة.

وأيضا يعد هذا المشروع القومي مصدرا جديدا للعملة الصعبة وباب تصدير، وفقا لدهبة، التي أكدت أن الشركة في إطار استراتيجيتها لتوطين هذه الصناعة في مصر تعمل على إمداد المنظومة الطبية دائماً بكل ما هو جديد وحديث في هذا المجال.

وأشارت إلى أن الرخصة الذهبية تعد واحدة من أهم المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة، والتي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنحها بهدف جذب الاستثمار والتيسير على المستثمرين، حيث يتم منحها للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية ولها بعد قومي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.