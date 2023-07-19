فيليب موريس تكشف سبب رفع أسعار منتجاتها من السجائر في مصر

كتبت- شيرين صلاح:

كشفت شركة فيليب موريس مصر عن سبب رفع أسعار عدد من منتجاتها من السجائر والتبغ المسخنة في مصر بداية من غدٍ الخميس.

وقال علي كرمان، المدير العام لفيليب موريس مصر والمشرق: "تأتي هذه الزيادة في الأسعار كضرورة للاستمرار في تأمين قدرتنا على تزويد المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في مصر بالمنتجات عالية الجودة التي يبحثون عنها"، بحسب البيان.

وأكدت فيليب موريس مصر التزامها بزيادة السوق بكافة احتياجاته من منتجات عائدة لها، عبر تجار التجزئة والموزعين طبقا للأسعار الرسمية، مناشدة جميع التجار بضرورة الالتزام بقوائم الأسعار الصادرة عن الشركة والمعتمدة منها، وفقا للبيان.

وأوضحت الشركة في البيان، أن أسعار جميع منتجاتها معلنة بشفافية من خلال رمز "QR Code" الذي تم تطبيقه على عبوات السجائر التقليدية وعبوات لفائف التبغ المسخن.

وطالبت الشركة المستهلك البالغ بمسح هذا الرمز لمعرفة السعر الرسمي للمنتج، وكذلك الاطلاع على قائمة أسعار منتجات فيليب موريس في مصر، وفقا للبيان.

ويأتي رفع الشركة لأسعار عدد من منتجاتها وسط فوضى تضرب سوق السجائر في مصر خلال الفترة الحالية، وارتفاعات مبالغ فيها لأسعار السجائر سواء كانت الشعبية أو الأجنبية منها في الأسواق بشكل غير رسمي بنسب وصلت إلى الضعف في بعض الأنواع.

وتتراوح قيمة الزيادة بين 3 و5 جنيهات للعبوة الواحدة من منتجات فيليب موريس من أنواع السجائر التقليدية بداية من غدٍ، حسبما ذكر إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لمصراوي.

وستصبح الأسعار الجديدة لهذه الأنواع من السجائر والتبغ المسخن للمستهلك بعد الزيادة ومقارنتها بقبل الزيادة كالتالي:

- سعر عبوة مارلبورو بأنواعها: 59 جنيها مقابل 54 جنيها.

- سعر عبوة مارلبورو كرافتد بأنواعها: 49 جنيها مقابل 44 جنيها.

- سعر عبوة إل آند إم بأنواعها: 42 جنيها مقابل 39 جنيها.

- سعر عبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها: 50 جنيها مقابل 48 جنيها.

- سعر عبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 50 جنيها (دون تغيير).