مبيعات محلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.17% إلى مستوى 17579 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 1.61%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.08%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة بلغت 69 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 59.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 9.5 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 استقر عند مستوى 17343 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس.