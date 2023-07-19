المحمول يجذب 130 ألف مشترك جديد و700 ألف مستخدم للإنترنت زيادة في أبريل

كتب- علاء حجاج

أضاف سوق المحمول نحو 130 ألف مشترك جديد خلال شهر أبريل الماضي، بحسب تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبحسب التقرير المنشور على موقع الوزارة، ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول من 102.77 مليون مشترك في نهاية مارس الماضي ليسجل 102.9 مليون مشترك في نهاية أبريل الماضي.

ورصد التقرير زيادة عدد مستخدمي الإنترنت بنحو 700 ألف عميل جديد خلال شهر أبريل مقارنة بشهر مارس.

وسجل إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت في نهاية أبريل نحو 84.4 مليون مستخدم مقابل 83.7 مليون مستخدم في نهاية مارس الماضي.

وسجل عدد مستخدمي الإنترنت المنزلي نموا طفيفا خلال شهر أبريل بلغت نسبته 0.46%، ليسجل 11.37 مليون مستخدم في نهاية أبريل مقابل 11.32 مليون مستخدم في نهاية مارس.

وبحسب التقرير، سجل عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق الموبايل نموا بلغت نسبته 1.26% خلال شهر أبريل مقارنة بشهر مارس، حيث زاد عدد المستخدمين من 69.86 مليون مستخدم في نهاية مارس ليصل إلى 70.74 مليون مستخدم في نهاية أبريل.

من جانب آخر، أظهر التقرير تراجع عدد مستخدمي الإنترنت عبر أجهزة USB Modem خلال شهر أبريل الماضي بنسبة بلغت 7.3%، حيث انخفض عدد المستخدمين من 2.52 مليون مستخدم في مارس ليصل إلى 2.33 مليون مستخدم في أبريل.

على صعيد مستخدمي الهاتف الأرضي، أظهر التقرير زيادة عدد المستخدمين بنحو 530 ألف مستخدم خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بشهر مارس، مسجلا نسبة نمو قدرها 4.5%.

وارتفع عدد مستخدمي الهاتف الثابت من 11.68 مليون مستخدم في نهاية مارس الماضي ليسجل 12.21 مليون مستخدم في نهاية أبريل.