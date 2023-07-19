سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يعوض خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.
كان سعر جرام الذهب هبط 10 جنيهات مع بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع في منتصف التعاملات معوضا خسارته.
أسعار الذهب اليوم
زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1447 جنيها للجرام.
وصعد الذهب عيار 18 إلى 1860 جنيها للجرام.
وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2170 جنيها للجرام.
وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 2480 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب 17360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.
سعر الذهب عالميا
سجل سعر الذهب عالميا نحو 1978 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بتراجع 3.7 دولار، وبنسبة 0.03% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب
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