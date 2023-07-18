سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يواصل الزيادة بتعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول تعاملات المساء، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب زاد 15 جنيها مع منتصف التعاملات، ليواصل زيادته بحلول تعاملات المساء.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1447 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1860 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2170 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 2480 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 17360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1960 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات المساء اليوم الثلاثاء، بزيادة 5.2 دولار، وبنسبة 0.27% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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