معيط: صرف 313 مليون جنيه لـ 64 شركة مصدرة بمبادرة "السداد النقدي الفوري"

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم غدًا الأربعاء، صرف 313 مليون جنيه إجمالي قيمة المساندة التصديرية المستحقة لـ 64 شركة مصدرة، تمثل الدفعة الثانية للمستفيدين بالمرحلة السادسة لمبادرة "السداد النقدي الفوري" التي استوفت مستنداتها بالفعل وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من 17 إلى 31 مايو الماضي.

وأضاف الوزير، خلال بيان لوزارة المالية اليوم الثلاثاء، أنه كان من المقرر صرف مستحقات الدفعة الثانية من المستفيدين يومي غدٍ الأربعاء وبعد غدٍ الخميس إلا أن الصرف سيكون يوما واحدا فقط (الأربعاء)؛ لأن الخميس يوافق إجازة رسمية.

وذكر أنه سيتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة "السداد النقدي الفوري" بالدفعة الثالثة يومي 2 و3 أغسطس المقبل.

وأوضحت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنه سيتم صرف مستحقات الدفعة الثانية بالمرحلة السادسة لمبادرة "السداد النقدي الفوري" من خلال البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.

وذكرت أنه تم صرف 50 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، بالتعاون والتنسيق مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات.

وأشارت نيفين منصور إلى أن المرحلة السادسة لمبادرة "السداد النقدي الفوري" تستهدف توفير سيولة نقدية للشركات المصدرة لتحفيزها على التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر.