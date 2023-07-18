وزير البترول يفتتح منتدى مصر للتعدين 2023 بالقاهرة

كتب- مصطفى عيد:

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية منتدى مصر للتعدين 2023 في نسختة الثانية بالقاهرة، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

ووفقا للبيان، حضر الافتتاح بندر الخٌرَيّف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ، ويونس على جيدي وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتي، والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مجال التعدين.

وخلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، أكد الملا على أن منتدى مصر للتعدين يأتي كحدث رئيسي على أجندة التعدين العالمية والإقليمية، وأنه وفقاً لرؤية واضحة للوزارة لتنمية الثروات التعدينية.

وأضاف الملا، "فقد بدأنا رحلة إطلاق الاستغلال اﻷمثل لهذه الثروات في ظل ما تشهده مصر من استقرار سياسى وإصلاح اقتصادى وضعت نموذجاً يتعامل مع كافة عناصر هذا الملف وفق ما هو متبع عالمياً ويزيد من جذب الاستثمارات وتكوين الشراكات الناجحة، وقد أسفر ذلك عن اجتذاب شركات عالمية رأت بوضوح ما تقوم به مصر من عمل جاد لتطوير استغلال ثرواتها التعدينية".

وأوضح الملا، أن مصر لديها تاريخ عريق فى مجال التعدين يعود لعام 1160 قبل الميلاد، وهذا التاريخ يعود ﻷقدم خريطة معروفة بالعالم وتوضح الطريق إلى مناجم الذهب والتعدين بالصحراء الشرقية، وأن مصر الحاضر لديها القدرة على أن تكون واحدة من أفضل مناطق التعدين في العالم.

وأضاف، "بالفعل أصبحت موجودة على خريطة الاستثمار التعديني العالمية ووجهة استثمارية تعدينية وحققت تطورات ونتائج تبعث على التفاؤل، وكما هو واضح فإن التفكير والإجراءات والكوادر المؤهلة والبنية الأساسية والتحول الرقمي لدى مصر حدث فيها تغير كبير فى ثرواتنا التعدينية يتم استغلالها وفق منهج تعظيم لقيمتها المضافة، ولعل ما شهدناه مؤخراً فيما يخص استغلال السيليكون والصودا آش وعلى الطريق هناك معادن أخرى، بل إن مصر تبنت كذلك تحقيق قصص نجاح فى تنمية ثرواتها بما يتفق والتعدين اﻷخضر الذى نراه امتداداً وترجمة لالتزامات قمة أطراف المناخ COP27".

وأشار إلى ما حققته مصر في برنامج المسح الجيوفيزيائي الإقليمى لتحديد وتصنيف المناطق التعدينية وفق أسس اقتصادية ومن ثم توفير بيانات تعدينية أكثر كفاءة وموثوقية تخدم خطط وسياسات الدولة فى تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل وتتيح ذلك لخدمة الاستثمار، وكذلك حرصها على تطبيق الرقمنة فى كافة مراحل استغلال وإنتاج وتصنيع الثروات التعدينية.