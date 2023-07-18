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ارتفاع أسعار البيض الأبيض والأحمر اليوم الثلاثاء في المزرعة

10:56 ص الثلاثاء 18 يوليه 2023
ارتفاع أسعار البيض الأبيض والأحمر اليوم الثلاثاء في المزرعة

أسعار البيض

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كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار البيض الأبيض والأحمر اليوم الثلاثاء في المزرعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته على فيسبوك، فيما استقرت أسعار البيض البلدي.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض: 113.75 جنيه، بارتفاع جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 116.75 جنيه، بارتفاع جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي: 125.75 جنيه.

وعانى المستوردون والصناع خلال العام الماضي من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي، وهو ما أدى وقتها لارتفاع كبير في أسعار البيض مع قلة المعروض وارتفاع أسعار الأعلاف.

سوق مصراوى

أسعار البيض كرتونة البيض الأبيض كرتونة البيض الأحمر كرتونة البيض البلدي

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