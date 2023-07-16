كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 15 جنيها مع بداية التعاملات، قبل أن يرتفع 10 جنيهات بمنتصف تعاملات اليوم معوضا بعض خسارته.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1457 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 عند 1873 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2185 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 2497 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب عند 17480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية للأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1955 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في نهاية تعاملات الجمعة الماضية بتراجع 5.3 دولار، وبنسبة 0.27% مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب



