خريطة الأسعار: انخفاض الحديد وارتفاع البيض.. والذهب يعوض بعض خسارته

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الحديد اليوم الأحد في الأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، كما تراجع متوسط أسعار الدواجن، بينما ارتفعت أسعار البيض البلدي والأبيض في المزرعة، وعاد سعر الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات معوضا بعض خسائره الصباحية.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

تراجع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض الأبيض والبلدي اليوم الأحد في المزرعة

سعر طن "حديد عز" يتراجع بأكثر من 1500 جنيه اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الطماطم والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك اليوم الأحد في سوق العبور

ارتفاع الأرز السائب والجبن والمسلى في الأسواق اليوم الأحد

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يعود إلى الارتفاع بمنتصف التعاملات