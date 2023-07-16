ارتفاع الأرز السائب والجبن والمسلى في الأسواق اليوم الأحد

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الأرز السائب، والجبن الأبيض، والرومي، والمسلى الصناعي في الأسواق اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل انخفضت أسعار الدواجن.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.78 جنيه، بارتفاع 89 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 37.09 جنيه، بارتفاع 23 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.54 جنيه، بانخفاض 49 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.24 جنيه، بتراجع 34 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 22.99 جنيه، بارتفاع 58 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.29 جنيه، بانخفاض 61 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 47.79 جنيه، بانخفاض 39 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 74.78 جنيه، بانخفاض 68 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.58 جنيه، بارتفاع 7 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 306.74 جنيه، بانخفاض 29 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 90.39 جنيه، بانخفاض 4.59 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.89 جنيه، بارتفاع 1.06 جنيه.

كيلو الفول السائب: 36.53 جنيه، 97 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 96.87 جنيه، بارتفاع 4.23 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 179.86 جنيه، بارتفاع 18.03 جنيه.

لتر اللبن السائب: 21.11 جنيه، بانخفاض 44 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 61.13 جنيه، بارتفاع 2.41 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 27.66 جنيه، بانخفاض 12 قرشا.