سعر طن "حديد عز" يتراجع بأكثر من 1500 جنيه اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37800 جنيه، بتراجع 915 جنيها.

سعر طن حديد عز: 38626 جنيها، بتراجع 1557 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1913 جنيه، بزيادة 13 جنيها.