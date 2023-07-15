تفاصيل التدريب الصيفي بالمعهد القومي للاتصالات لطلاب الجامعات بعد انطلاقه

كتب- علاء حجاج:

أعلن المعهد القومي للاتصالات عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بدء التدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية.

ويستهدف المعهد هذا العام تدريب نحو 1500 طالب وطالبة بمقرات المعهد المختلفة، وكذلك بمراكز إبداع مصر الرقمية في عدد من محافظات الجمهورية (المنوفية - المنصورة (الدقهلية) - المنيا - بني سويف - قنا - أسوان - الإسكندرية - جامعة العريش (شمال سيناء)).

ويقدم المعهد القومي للاتصالات برامج التدريب الصيفي مجانا وتؤهل الطالب للحصول على شهادات دولية في التخصص المدرب عليه.

ويأتي برنامج التدريب الصيفي في المعهد القومي للاتصالات بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) في إطار خطة الدولة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد الطلاب مبكرا لسوق العمل وتحفيزهم على العمل الحر.

ويستهدف البرنامج تدريب الطلاب من الفرقة الأولى إلى الثالثة في كليات الهندسة بأقسام (إلكترونيات - اتصالات - حاسبات)، وكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي لمدة شهر بواقع 120 ساعة تدريبية على جزئين أحدهما تنمية المهارات الشخصية والآخر تقني في أحد التخصصات خلال شهور الصيف يوليو وأغسطس وسبتمبر من خلال 10 برامج تدريبية مختلفة.

وجاءت التخصصات التي أتاحها المعهد للتدريب الصيفي على النحو التالي: "الذكاء الاصطناعي - الأمن السيبراني من سيسكو - الحوسبة السحابية والتخزين - إنترنت الأشياء من سيسكو - شبكات - أمن الشبكات من هواوي - المحاكاة الافتراضية لمراكز البيانات - Amazon Public Cloud - سيسكو - CCNA - شبكات التوزيع البصري وكابلات الفايبر".

وتستهدف الخطة التدريبية 4500 طالب موزعين على جميع محافظات الجمهورية لمدة 3 سنوات أنهى المعهد خلال العام الأول والثاني تدريب 3000 طالب منهم.