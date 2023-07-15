إعلان

BBC

خريطة الأسعار: ارتفاع الدواجن والبيض البلدي.. والذهب يبقى على تراجعه

03:29 م السبت 15 يوليه 2023
خريطة الأسعار: ارتفاع الدواجن والبيض البلدي.. والذهب يبقى على تراجعه

خريطة الأسعار اليوم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- دينا خالد:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، كما ارتفعت أسعار البيض البلدي، فيما استقر سعر الذهب بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار البيض اليوم السبت في المزرعة (موقع رسمي)

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن اليوم بالأسواق بسبب البلدي (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق

15 جنيها لكيلو البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت في سوق العبور

أسعار الأرز والمكرونة والزيت واللحوم بالأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

بعد تراجعه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات؟

سوق مصراوى

خريطة الأسعار الدواجن أسعار الدواجن الذهب

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| موعد نتيجة الثانوية العامة ونسب النجاح والدرجات.. وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة