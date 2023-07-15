خريطة الأسعار: ارتفاع الدواجن والبيض البلدي.. والذهب يبقى على تراجعه

كتبت- دينا خالد:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، كما ارتفعت أسعار البيض البلدي، فيما استقر سعر الذهب بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار البيض اليوم السبت في المزرعة (موقع رسمي)

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن اليوم بالأسواق بسبب البلدي (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق

15 جنيها لكيلو البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت في سوق العبور

أسعار الأرز والمكرونة والزيت واللحوم بالأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

بعد تراجعه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات؟