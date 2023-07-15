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أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق

11:08 ص السبت 15 يوليه 2023
أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت، عند مستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38715 جنيها.

سعر طن حديد عز: 40184 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1900 جنيه.

سوق مصراوى

أسعار الحديد الأسمنت الحديد الاستثماري حديد عز

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