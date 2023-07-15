سعر الذهب اليوم السبت في مصر يعود للانخفاض مع بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر الذهب اليوم السبت في مصر، وانخفض الجرام 10 جنيهات خلال تعاملات الصباح، مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1460 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1877 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 2190 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2503 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب عند 17520 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية للأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1955 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في نهاية تعاملات أمس الجمعة بتراجع 5.3 دولار، وبنسبة 0.27% مقارنة بنهاية تعاملات يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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