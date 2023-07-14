تراجع أسعار اللحوم الحمراء وارتفاع الأرز المعبأ والسكر بالأسواق اليوم

القاهرة - مصراوي:

انخفضت أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، وتراجع سعر الكيلو نحو 3 جنيهات، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

وفي المقابل ارتفعت أسعار الأرز المعبأ والسكر، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.27 جنيه بارتفاع 55 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 36.63 جنيه، بتراجع 3 قروش.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.73 جنيه، بزيادة 7 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 62.67 جنيه، بتراجع 2.28 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 22.41 جنيه، بزيادة 7 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.9 جنيه، بزيادة 12 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 48.18 جنيه، بزيادة 2.2 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 75.46 جنيه، بزيادة 33 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.51 جنيه، بتراجع 15 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 307.03 جنيه، بتراجع 3 جنيهات.

كيلو الدواجن الطازجة: 89.86 جنيه، بانخفاض 17 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 25.83 جنيه، بتراجع 38 قرشا.

كيلو الفول السائب: 35.56 جنيه، بتراجع 92 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 93.63 جنيه، بتراجع 1.23 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 161.83 جنيه، بتراجع 17.86 جنيه.

لتر اللبن السائب: 21.55 جنيه، بارتفاع 1.4 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 58.72 جنيه، بتراجع 2.72 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 27.78 جنيه، بزيادة 17 قرشا.