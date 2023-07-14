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حديد عز فوق 40 ألف جنيه للطن.. قفزة في أسعار الحديد بالأسواق اليوم الجمعة

02:22 م الجمعة 14 يوليو 2023
حديد عز فوق 40 ألف جنيه للطن.. قفزة في أسعار الحديد بالأسواق اليوم الجمعة

أسعار الحديد والأسمنت

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القاهرة - مصراوي:

قفزت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38715 جنيها، بزيادة 808.9 جنيه.

سعر طن حديد عز: 40184 جنيها، بزيادة 1563 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1900 جنيها، بتراجع 83.16 جنيه.

سوق مصراوى

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