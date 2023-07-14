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ارتفاع أسعار البيض البلدي اليوم الجمعة في المزرعة

12:21 م الجمعة 14 يوليه 2023
ارتفاع أسعار البيض البلدي اليوم الجمعة في المزرعة

أسعار البيض اليوم

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القاهرة - مصراوي:

ارتفعت أسعار البيض البلدي في المزرعة، خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بمستوياتها أمس، بينما استقر سعر البيض الأبيض والأحمر، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته على فيسبوك.

وعانى المستوردون والصناع خلال العام الماضي من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي، وهو ما أدى وقتها لارتفاع كبير في أسعار البيض مع قلة المعروض وارتفاع أسعار الأعلاف.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض: 110.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 115.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي: 120.75جنيه، بزيادة جنيهين.

سوق مصراوى

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