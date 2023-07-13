البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.17% إلى مستوى 17173 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الخميس.

وزاد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.2%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.23%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.06% إلى مستوى 17144 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس.