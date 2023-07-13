البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.17% إلى مستوى 17173 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الخميس.
وزاد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.2%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.23%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.06% إلى مستوى 17144 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس.
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