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البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الخميس

10:33 ص الخميس 13 يوليه 2023
البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الخميس

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.17% إلى مستوى 17173 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الخميس.

وزاد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.2%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.23%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.06% إلى مستوى 17144 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70 EWI

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