بعد انخفاضه.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق، بغرفة القاهرة التجارة، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 5 جنيهات في بداية تعاملات اليوم مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1450 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1864 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2175 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 2486 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 17400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1935 دولارا للأونصة في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بزيادة 3.4 دولار، وبنسبة 0.18% مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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