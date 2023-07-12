انخفاض الجمبري وارتفاع البلطي.. أسعار السمك اليوم الأربعاء بسوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك المكرونة السويسي والكابوريا والجمبري في سوق الجملة بالعبور، اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل ارتفعت أسعار السمك البلطي والسبيط والكاليماري والبوري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 66 و70 جنيها، بارتفاع جنيه.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 70 جنيها و110 جنيهات، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 180 و280 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و190 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و170 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 85 و115 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.