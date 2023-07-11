وزير المالية: 6.2% عجز الموازنة من الناتج المحلي خلال العام الماضي

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن العجز الكلي للموازنة خلال العام المالي الماضي وصل إلى حوالي 618 مليار جنيه.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقد بمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أن النسبة المتوقعة للعجز الكلي بعد تدقيق الأرقام 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6.1% في العام السابق عليه، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة خلال العام الماضي، إلى جانب التغير في سعر الصرف، وفقا للوزير.

وأشار إلى أن الفائض الأولي خلال العام الماضي وصل إلى 157 مليار جنيه بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 100 مليار جنيه في العام السابق عليه بنسبة 1.3% من الناتج المحلي.