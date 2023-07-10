سهم "طاقة عربية" يقفز 4.2 ألف في المئة بعد إعادة بدء التداول اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سهم مجموعة "طاقة عربية" بنسبة نحو 4.2 ألف في المئة بعد نحو ساعتين من بداية جلسة اليوم، مع إعادة بدء التداول على السهم مرة أخرى اليوم الاثنين وإلغاء الحدود السعرية خلال الجلسة.

ووفقا لبيانات البورصة، سجل سعر سهم طاقة عربية بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين نحو 21.43 جنيها مقابل 50 قرشا في افتتاح الجلسة، وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال الجلسة نحو 135 ألف سهم، بعدد عمليات على السهم 187 عملية.

كانت البورصة أعلنت بنهاية جلسة أمس الأحد العمليات المنفذة على أسهم شركة "طاقة عربية"، وذلك مع بدء التداول على أسهم الشركة بالبورصة في نفس الجلسة وذلك بعد عقد مؤتمر صباح اليوم للإعلان عن الحدث، وذلك بحسب ما أعلنته البورصة في بيان لها.

ويأتي قرار إلغاء العمليات أمس الأحد، بعد صعود صاروخي لسعر سهم مجموعة "طاقة عربية" خلال جلسة أمس بنسبة أكثر من 83.5 ألف في المئة، وذلك بعد أن بدأ التداول على السهم بسعر القيمة الدفترية 50 قرشا مع بداية جلسة اليوم الأحد، ووصل السعر إلى حدود 418.5 جنيه، قبل قرار إلغاء العمليات، بحسب بيانات موقع البورصة.

وأرجعت إدارة البورصة المصرية في بيان لها أمس إلى طلبات تقدمت بها شركة هيرميس للسمسرة وعدد من شركات الوساطة المالية لإلغاء العمليات التي تم تنفيذها خلال جلسة أمس على أسهم شركة طاقة عربية "وذلك بسبب تنفيذها عن طريق الخطأ".

كانت نحو 75 صفقة قد تم تنفيذها عن طريق الخطأ من قبل بعض المستثمرين الأفراد أمس بقيمة تناهز 395 ألف جنيه مصري على أسهم شركة طاقة عربية في أول أيام تداول للسهم في البورصة المصرية، وفقا لبيان البورصة أمس.

يذكر أن حجم التنفيذ على أسهم شركة طاقة خلال أولى جلسات التداول للسهم اقتصر على صفقة وحيدة ذات حجم كبير بقيمة تجاوزت 3.6 مليار جنيه مصري.

ومجموعة طاقة عربية (إحدى شركات مجموعة القلعة)، وتعمل في توزيع الطاقة وخدمتها المتكاملة في مصر والشرق الأوسط، حيث تغطي الاحتياجات اليومية من غاز طبيعي، وكهرباء، وطاقة متجددة، ومنتجات بترولية، ومياه في 50 مدينة مصرية، لما يزيد عن 1.7 مليون عميل منزلي، وصناعي، وتجاري، وسياحي.

كما تستثمر مجموعة طاقة عربية في البنية التحتية للطاقة وبنائها، وتشغيلها، وصيانتها؛ بما في ذلك نقل وتوزيع الغاز الطبيعي في 8 محافظات، وتوليد وتوزيع الكهرباء التقليدية والمتجددة، وخدمات معالجة وتحلية المياه بالعديد من المحافظات، بالإضافة إلى تمويل وتسويق المنتجات البترولية وزيوت تشحيم السيارات في جميع أنحاء الجمهورية من خلال محطات "طاقة".