EXITS MENA ترفع رأسمالها لـ1.25 مليون دولار بعد جذب استثمار أمريكي

كتب- علاء حجاج:

أعلنت منصة EXITS MENA المصرية، المتخصصة في مجال الاستثمار في الشركات الناشئة في الوطن العربي، زيادة رأسمالها الإجمالي المجمَّع من المستثمرين إلى 1.25 مليون دولار، عقب جذْب جولة استثمارية جديدة بمشاركة Practical VC الأمريكية، الكائن مقرّها في وادي السيليكون بالولايات المتحدة.

وبحسب بيان صحفي صادر عن EXITS MENA اليوم الاثنين، تتخصص Practical VC في صفقات السوق الثانوي بداخل إطار الشركات الناشئة، مع التركيز على مصالح الشركاء والمساهمين ودعم الشركات الناشئة ذات النمو الكبير.

وذكر البيان أن كلا من Dave McClure وAman Verjee، الشركاء الرئيسيون في شركة Practical VC، لهم خبرة واسعة وسجل استثماري حافل، ودعموا العديد من الشركات في المراحل الأوليّة؛ مثل Canva وTalkdesk وTwilio وSentry وGitlab وSendGrid وCredit Karma وSolana.

كما تتضمن محفظتهم أيضًا استثماراتٍ ناجحةً في شركات مقرها داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ مثل MaxAB وFloward وTribal Credit، وفقا للبيان.

وبحسب البيان، تُعَدُّ EXITS MENA بوابة استثمارية مبتكرة في المنطقة؛ حيث توفِّر للشركات الناشئة والمتوسطة الحجم مزيجًا من خدمات الاستثمار المصرفي، ويتميز نهج EXITS MENA بالجمع بين منصتها الإلكترونية EXITS.me وخدمات الاستشارات في صفقات التمويل والاندماج والاستحواذ والاستثمارات في الشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة.

ويمكن لرواد الأعمال من خلال المنصة تسويقُ شركاتهم ومشروعاتهم بشكل سري للمستثمرين والمشترين المسجّلين على المنصة، والحصول على مجموعة واسعة من خدمات تحسين الجاهزية للاستثمار والمواد التعليمية الخاصة بعالم الاستثمار، مما يعزز فرصهم في تحقيق نجاح في الاستثمار أو التخارج، وفقا للبيان.

وذكر البيان أنه منذ الإطلاق التجريبي للمنصة، تمكنت EXITS MENA من إنهاء 6 صفقات، بقيمة إجمالية تتجاوز 10 ملايين دولار، تغطي العديد من القطاعات في جميع أنحاء المنطقة، وكان آخر هذه الصفقات في قطاع خدمات المساعدة على الطرق، حيث شملت استثمارًا من الشركة السعودية Morni في Helpoo المصرية.

وحصلت EXITS MENA مؤخرًا على ترخيص الترويج للأوراق المالية والرعاية من الهيئة المصرية للرقابة المالية (FRA)، وذلك بعد مرور 6 أشهر فقط من موافقة الهيئة على تأسيس الشركة، لتصبح أول منصة استثمار في منطقة الشرق الأوسط تربط الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق التكنولوجيا المالية مع المستحوذين والمستثمرين من خلال تقديم العديد من الخدمات الاستشارية المتعلِّقة بالاستثمار.

وقال أمان فرجي، أحد الشركاء الرئيسين في Practical VC، إن العِقد القادم سيشهد تأسيسَ العديد من الشركات الناجحة في سوق الشركات الناشئة في دول الخليج العربي، مما يستدعي الحاجة إلى وجود مستشار مالي من ذوي الخبرة لتقديم المشورة والدعم التقني خلال عمليات الاستثمار وجولات التمويل.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة ملحوظة بنسبة 42% في قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ (M&A) خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لتقرير EY MENA M&A Insights الأخير، ومع 165 صفقة تبلغ قيمتها 25.8 مليار دولار في الربع الأول وحده، فإن توقعات صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة نابضة بالحياة ومستعدة للنمو المستمر، وفقا للبيان.

من جانبه، قال محمد أبو النجا نجاتي، الرئيس التنفيذي لـ EXITS MENA، إن الشركة تمكنت من خلق الفرص لصفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة.

وتابع نجاتي أن الشركة تستهدف من خلال هذا التعاون توفير التواصل مع عمالقة التكنولوجيا من وادي السيليكون بالولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية للدخول إلى منطقة الشرق الأوسط من خلال صفقات الاستحواذ.