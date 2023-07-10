شراكة بين راية للتجارة وجوميا لتوفير الأجهزة المنزلية محليا وإقليميا

كتب- علاء حجاج:

قالت شركة راية للتجارة، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، إنها وقعت شراكة استراتيجية مع شركة جوميا للتجارة الإلكترونية، وذلك لتعزيز عملياتها في سوق الإلكترونيات والأجهزة المنزلية محليا وإقليميا.

وأضافت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية اليوم الاثنين، أن الشراكة تهدف إلى توفير الإلكترونيات والأجهزة المنزلية من مختلف العلامات التجارية المحلية والعالمية بأسعار تنافسية، في السوق المحلي والأسواق الأفريقية، خاصة نيجيريا التي تتواجد بها جوميا وراية، الأمر الذي يعود بالنفع على البائعين والاقتصاد القومي.

وتتضمن الشراكة، بحسب الإفصاح، إطلاق متجر راية شوب على موقع جوميا ليقدم للمستهلكين المنتجات الإلكترونية والمنزلية المتنوعة، مع الاعتماد على جميع الخدمات اللوجستية لشركة جوميا من مخازن وعمليات توصيل.