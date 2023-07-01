الاتصالات تنتهي من رفع كفاءة الإنترنت لـ2.8 مليون منزل ضمن "حياة كريمة"

كتب- علاء حجاج:

انتهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تنفيذ مشروع لربط قرى "حياة كريمة" بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لنحو 2.8 مليون منزل بالمرحلة الأولى بتكلفة تصل إلى نحو 11.7 مليار جنيه، بحسب ما أعلنته الوزارة.

وقالت الوزارة، في ملخص أدائها خلال العام المالي المنتهي 30 يونيو الماضي، إنه يجري تنفيذ مشروع لتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول من خلال إنشاء 1000 محطة تغطية جديدة بخدمات التليفون المحمول فى قرى المرحلة الأولى.

وأضافت أنها انتهت من مد 77 قرية بكابلات الألياف الضوئية لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة للمواطنين بالقرى، فيما انتهت من إنشاء 443 برج محمول جديدا وتطوير 576 برجا.

وذكرت الوزارة أنها انتهت من النموذج التجريبي من منصة "حياة كريمة" الرقمية بهدف خلق مجتمع رقمي تفاعلي.