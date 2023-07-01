بعد صعوده.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم السبت في مصر بتعاملات المساء؟

القاهرة- مصراوي:

استقر سعر الذهب اليوم السبت في مصر بحلول التعاملات المسائية، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، وذلك مع الهدوء الذي يشهده السوق المصري، والعطلة الأسبوعية للبورصات العالمية.

كان سعر جرام الذهب ارتفع بمنتصف التعاملات بقيمة 15 جنيها للجرام مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 1533 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 1971 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2300 جنيه للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 2629 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 18400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية للأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1919 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات أمس الجمعة (آخر تعاملات الأسبوع)، بارتفاع 11.15 دولار بنسبة 0.58% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس الأول الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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