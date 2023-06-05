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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الاثنين 5 يونيو

04:21 م الإثنين 05 يونيو 2023
تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الاثنين 5 يونيو

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية.

وبحسب السعر المعلن على البورصة، فإن سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) سجل اليوم الاثنين نحو 2655 جنيها بتراجع 14 جنيها عن أمس، بينما سجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2684 جنيها بزيادة 4 جنيهات عن أمس.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2348 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2013 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 18788 جنيها.

وأوضحت البورصة أن هذه البيانات استرشادية تم إعدادها من قبل شركة جولد نت للتجارة وتحت كامل مسئوليتها، ويقتصر دور البورصة المصرية على نشرها دون أدنى مسؤولية قانونية عليها فيما يتعلق بصحة أو دقة تلك المعلومات.

كانت البورصة أطلقت الأسبوع الماضي، خدمة نشر أسعار الذهب في مصر على موقعها الإلكتروني، وأعلنت السعر الاسترشادي لجرام الذهب عيار 24 في الأسواق المحلية.

سوق مصراوى

سعر الذهب سعر الذهب المعلن بموقع البورصة السعر الاسترشادي للذهب بموقع البورصة المصرية سعر العرض لعيار 24

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