12 يونيو.. تفاصيل النسخة الثانية من مؤتمر الأمن السيبراني "Caisec ’23"

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة "ميركوري كوميونيكيشينز" إطلاق النسخة الثانية من معرض ومؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني (caisec ‘23)، الذي يقام على مدار يومي 12 و13 يونيو الجاري 2023.

ويشارك في فعاليات المؤتمر أكثر من 100 متحدث بينهم نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والقادة والرؤساء التنفيذيين لشركات الأمن السيبراني الأهم على مستوى المنطقة والعالم، بحسب ما أعلنته الشركة في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بحضور أسامة كمال الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة.

وفي نسخته الثانية، يحظى المؤتمر بالدعم من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية ووزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الصحة والسكان ووزارة الطيران المدني ووزارة الإنتاج الحربي وهيئة الرقابة المالية والمعهد القومي للتخطيط والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وغيرها من المؤسسات الهامة.

ويشارك في مؤتمر "caisec ‘23" بالحضور كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة السياحة والآثار ووزارة النقل ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الكهرباء والطاقة ووزارة الموارد المائية والري ووزارة الدفاع وهيئة قناة السويس وأكثر من 2000 خبير في مجال الأمن السيبراني من منطقة الشرق الأوسط.

وتنعقد فعاليات المؤتمر على مدار يومين ويشهد عقد أكثر من 80 جلسة سيجري خلالها عرض ومناقشة أحدث الاتجاهات والقضايا المتعلقة بمجال الأمن السيبراني محليا وإقليميا ودوليا، وسيتم تنظيم عدة فعاليات متنوعة أخرى مثل ورش العمل التفاعلية لتسهيل تبادل الخبرات والآراء بين المشاركين والمتحدثين والخبراء.

كما يركز المؤتمر على توفير البيئة المناسبة أمام المؤسسات المشاركة للتوصل إلى النصائح والاستراتيجيات التأمينية الأنسب بالنسبة للقطاعات التي يعملون بها بداية من تجارة التجزئة حتى البنوك والتكنولوجيا والحوسبة السحابية ومراكز البيانات والاتصالات والتعليم والرعاية الصحية وأمن الشبكات والعمليات والصناعة والمدن الذكية والتطبيقات الإلكترونية والبنية التحتية الحرجة والعاملين في مجالات تكامل البيانات والخصوصية وغيرها.

وقال أسامة كمال، الرئيس التنفيذي لشركة ميركوري كوميونيكيشنز، إن النسخة الثانية من caisec ‘23 يشهد حضورا حكوميا رفيع المستوى وتواجدا مكثفا لأهم الأسماء العاملة في قطاع تكنولوجيا أمن المعلومات.