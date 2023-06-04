برايم لتداول الأوراق المالية تطلق لعملائها "بوابة جديدة للبحوث"

كتبت- شيماء حفظي:

أطلقت اليوم الأحد شركة برايم لتداول الأوراق المالية- ذراع الوساطة لشركة برايم القابضة- بوابة جديدة لبحوث برايم لأول مرة لعملائها، بحسب بيان من الشركة اليوم الأحد.

ووفقا للبيان، فإنه من خلال البوابة يمكن أن يطلع عملاء الشركة على كافة التقارير البحثية التي يتم نشرها بواسطة قسم بحوث برايم، مقروءة كانت أم مسموعة.

وذكرت الشركة أن البوابة تحتوي على تقارير متخصصة في التحليل المالي والتحليل الفني، وكذلك الاستراتيجية والاقتصاد الكلي باللغتين العربية والإنجليزية، كما تحتوي أيضاً على برامج تحليلية صوتية "بودكاست" باللغة العربية.

وأشارت إلى أنه من خلال البوابة، يمكن لعملاء برايم استقبال أحدث التقارير البحثية بالبريد الإلكتروني، كما يمكنهم أيضاً تسجيل الدخول إلى البوابة للاطلاع على الأرشيف الكامل التقارير المختلفة والإصدارات الحديثة فور نشرها، وهي كالتالي:

- بتوقيت برايم: النشرة الإخبارية الرئيسية اليومية.

- التحليل الفني: تغطية التحليل الفني.



- التحليل المالي: تغطية التحليل المالي.

- الاستراتيجية والاقتصاد: تقارير الاستراتيجية والاقتصاد الكلي، بما في ذلك محفظة وجهة نظر النموذجية.

- صباح برايم: بودكاست يومي للتحليل المالي والفني.

- برايم تووك: بودكاست متخصص يغطي تقارير البحوث الاستراتيجية، والاقتصادية، والمالية، والفنية.

وقال عمرو حسين الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية،: "استمراراً للخدمات البحثية التي يقدمها قسم بحوث برايم، تمت إضافة (بوابة بحوث برايم) كأحدث الخدمات التي نقدمها لعملائنا، ولأول مرة في تاريخ مجموعة برايم، يمكن لعملاء المجموعة الحصول على الأبحاث المالية والفنية بالطريقة التي يفضلونها من خلال البريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول."

وأكد شوكت المراغي، العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أهمية التواصل مع العملاء في كل الأوقات وخصوصاً في الوقت الراهن حيث أصبح التذبذب هو القاعدة في ظل التغيرات الاقتصادية المتلاحقة وتعامل الشركات المدرجة معها.

وأشار حسن سمير فريد، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، إلى العمل على تطوير الخدمات المختلفة لمجموعة برايم في كافة أنشطتها المتنوعة وخصوصاً في ضوء إعادة الهيكلة الأخيرة التي تمت بالشركة لتحقيق الأهداف والخطط المنشودة لوضع برايم في مكانتها التي تستحقها.

ووفقا للبيان، فإن برايم القابضة هي بنك استثمار إقليمي يخضع للرقابة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتقدم خدمات مالية للشركات والمؤسسات والحكومات والأفراد، وتُغطي أنشطتها مجموعة واسعة من الخدمات، بما ذلك الخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول، والوساطة، والبحوث، والملكية الخاصة.

وتم إدراج شركة برايم القابضة في البورصة المصرية منذ عام 2008، بحسب البيان.

وتعد ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺮاﻳﻢ ﻟتداول الأوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ هي إﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت الوساطة في ﻤﻨﻄﻘﺔ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وﺗﻢ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 1997 كشركة تابعة لشركة برايم القابضة.