مساعد وزير المالية: إرسال 117 مليون وثيقة على منظومة الإيصال الإلكتروني

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، إن إجمالي الإيصالات المرسلة على منظومة الإيصال الإلكتروني وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 117 مليون إيصال، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأحد.

وأكد عبد القادر أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تبذلان كل الجهود من أجل التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني، خاصة وأن المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الالكتروني بدأ تطبيقها في 15 أبريل الماضي.

وذكر أن منظومة الإيصال الإلكتروني هي امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة، مشيرا إلى أن المنظومة تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وأشار مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني، حيث يتم عقد العديد من ورش العمل عن منظومة الإيصال الإلكتروني، للممولين الملزمين بالمنظومة للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل الفني معها وتقديم الدعم الفني اللازم.

وطالب توفيق ممولي المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال بضرورة الالتزام بالانضمام للمنظومة، حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات القانونية، مشيرًا إلى أنه يمكن الاطلاع على قرار المرحلة المذكورة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط الخاص بدليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني: (اضغط هنا).

وأضاف أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين "B2C" لحظيا، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني من خلال التكامل مع أجهزة نقاط البيع "pos"، ومن خلال التكامل مع أنظمة الحسابات لدى الممول "ERP".