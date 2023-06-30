سعر الذهب اليوم يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية

القاهرة - مصراوي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب هبط 30 جنيها في بداية التعاملات قبل أن يقلص خسائره ويرتفع بحلول التعاملات المسائية 5 جنيهات للجرام.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 عند 1517 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى نحو 1950 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 2775 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 عند 2600 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 18200جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1918 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات اليوم الجمعة، بارتفاع 0.56%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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