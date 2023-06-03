أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق

كتبت- دينا خالد:

تباينت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39830 جنيها، بانخفاض 108 جنيهات.

سعر طن حديد عز: 40073 جنيها، بزيادة 6.4 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1980 جنيها، بانخفاض 62 جنيها.