خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الذهب واللحوم والأسمنت وتراجع الفول والزيت

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار المكرونة واللحوم والأسمنت خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، بينما انخفضت أسعار الفول والزيت، فيما قفز سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات اليوم مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم الأحد، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

انخفاض البلطي وارتفاع الكابوريا.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الفول والزيت وارتفاع المكرونة واللحوم اليوم بالأسواق

سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يقفز بمنتصف التعاملات

ارتفاع البطاطس والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

100 جنيه زيادة في سعر طن الأسمنت اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

تراجع متوسط أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

"منتجي الدواجن": أسعار البيض الأبيض والأحمر أغلى من البلدي بالمزرعة اليوم