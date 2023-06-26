الضرائب: مد مهلة تقديم إقرار مايو لضريبة القيمة المضافة بسبب إجازة العيد

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تقرر مد أجل تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة عن شهر مايو 2023 حتى يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023، والذي من المفترض أن ينتهي موعد تقديمه في 30 يونيو الجاري.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الاثنين، أضاف الضباعني أن ذلك يأتي طبقًا للمادة (18) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي نصت على أنه "إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها".

وذكر أن قرار المصلحة جاء في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2426 لسنة 2023 بتحديد إجازة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو، مطالبًا الممولين بعدم الانتظار إلى آخر المهلة الممنوحة لتقديم الإقرار الضريبي.

وأشار الضباعني إلى أن الممولين يستطيعون في أي وقت خلال فترة إجازة عيد الأضحى رفع إقراراتهم الضريبية على المنظومة الإلكترونية.

وأكد حرص مصلحة الضرائب على تقديم الدعم الكامل ومساعدة الممولين والتيسير عليهم في أداء الالتزامات الضريبية المقررة قانونًا، ومنها تقديم الإقرار الضريبي، موضحا أن عدم التزام الممولين بالتزاماتهم القانونية يتسبب في تعرضهم للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

ودعا رئيس مصلحة الضرائب كافة الممولين بمختلف المأموريات الضريبية بالاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه المصلحة لمساعدتهم في تقديم إقراراتهم الضريبية على نحو صحيح.

وبحسب البيان، تقدم المصلحة الدعم للممولين، وترد على كافة الاستفسارات، وتقدم الحلول للمشكلات من خلال الاتصال على الخط الساخن (16395).