الضرائب: إرسال ما يقرب من 131 مليون إيصال بمنظومة الإيصال الإلكتروني

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن إجمالي الإيصالات المرسلة على منظومة الإيصال الإلكتروني وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 131 مليون إيصال، بحسب بيان من المصلحة اليوم الأحد.

وأضاف أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تبذلان كل الجهود من أجل التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني، خاصة وأن المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الايصال الالكتروني بدأ تطبيقها في 15 أبريل الماضي

وذكر الضباعني أن منظومة الإيصال الإلكتروني هي امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة، لافتًا إلى أن منظومة الإيصال تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وأكد أن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني، حيث يتم عقد العديد من ورش العمل عن المنظومة للممولين الملزمين بها للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل الفني معها وتقديم الدعم الفني اللازم.

وطالب الضباعني الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني، ضرورة الالتزام بالانضمام للمنظومة، مشيرًا إلى أنه يمكن الاطلاع على قرارات الإلزام بالمنظومة من خلال الرابط التالي الخاص بدليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني: (اضغط هنا).

وترتكز منظومة الإيصال الإلكتروني على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين "B2C" لحظيا، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني من خلال التكامل مع اجهزة نقاط البيع pos، ومن خلال التكامل مع أنظمة الحسابات لدى الممول ERP، وفقا لرئيس المصلحة.