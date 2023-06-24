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إصدار شهادات أول شريحة من المرحلة السادسة لمبادرة سداد دعم الصادرات

03:50 م السبت 24 يونيو 2023
إصدار شهادات أول شريحة من المرحلة السادسة لمبادرة سداد دعم الصادرات

المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

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كتبت- شيرين صلاح:

أعلن أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن صندوق تنمية الصادرات أصدر شهادات الشريحة الأولى من المرحلة السادسة من مبادرة السداد النقدي الفوري لمتأخرات المصدرين بإجمالي مساندة 8.7 مليار جنيه وبصافي مساندة 7.4 مليار جنيه.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المبادرة بالتعاون والتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية، بحسب بيان اليوم السبت.

وقالت أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، إن عدد الشركات المتقدمة للمبادرة في الشريحة الأولى بلغ 1130 شركة موزعة على مختلف القطاعات التصديرية.

وأضافت الوصال أن صافي المساندة بعد خصم كافة الاستقطاعات والمديونيات بلغ 7.4 مليار جنيه.

وأشارت، إلى أن عدد الشركات المؤجلة لمراجعة مديونياتها مع الجهات المختلفة أو لم ترد مديونياتها 98 شركة، وباقي الشركات ليس لها أي مستحقات أو لم تأتِ للصندوق.

سوق مصراوى

أحمد سمير وزير التجارة والصناعة دعم الصادرات صندوق تنمية الصادرات وزارة المالية

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