الضرائب: ورش عمل للملزمين بمنظومة توحيد أسس احتساب ضريبة الأجور



كتب- مصطفى عيد:

أعلن الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تنظيم المصلحة ورش عمل فنية أون لاين للممولين الملزمين بالمرحلة الثالثة لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وذلك يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع حتى 12 يوليو 2023، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم السبت، قال الضباعني إن هذه الورش تهدف للتعريف بالمنظومة ووظائفها وكيفية التعامل معها، والإجابة على كافة استفسارات الممولي، لافتًا إلى بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة من المنظومة منذ 15 يونيو 2023 ، ويستمر التشغيل التجريبي حتى تاريخ الإلزام بالمرحلة الثالثة في 15 أغسطس 2023.

وذكر أن تنظيم المصلحة لورش العمل يأتي حرصًا من المصلحة على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، لتسهيل انضمامهم للمنظومة.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين الصادر لهم قرار وزير المالية رقم 251 لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، والملزمين بالعمل على البيئة الفعلية للمنظومة اعتبارا من 15 أغسطس 2023، بضرورة حضور هذه الورش الفنية، وذلك للاستفادة من المناقشات الفنية التي يتم إجراؤها أثناء هذه الورش.

وأوضح أنه تم إرسال الرابط الخاص بحضور ورش العمل الأون لاين التي تنظمها المصلحة لهؤلاء الممولين على البريد الإلكتروني الخاص بهم والمسجل لدى المصلحة، كما تم إرسال بيانات وخطوات الدخول على البيئة التجريبية لهم.

وقال الضباعني إنه بالنسبة للفريق الفني لتكنولوجيا المعلومات (فريق IT) بمؤسسات الممولين يمكنه التواصل مع الدعم الفني الهاتفي على الرقم المختصر (16395) ثم الضغط على رقم 7 ثم رقم 2، وذلك للحصول على الدعم الفني اللازم.

وأضاف أنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم (251) لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الثالثة للمنظومة، تم إلزام 327 جهة/ شركة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 أغسطس المقبل.

وتساعد منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين، وأصحاب الأعمال، ومصلحة الضرائب، والتأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي، وغيرها)، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة، والتأكيد على صحة النتائج، وفقا للضباعني.

وأشار إلى أنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وورش العمل الفنية من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور و المرتبات على الرابط التالي: (اضغط هنا).



