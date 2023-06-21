زيادتان.. ماذا يعني اعتبار السبائك الـ 100 جرام فأقل "مشغولات ذهبية"؟

كتبت- دينا خالد:

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن قرار وزارة التموين اليوم باعتبار السبائك التي تزن 100 جرام فأقل مشغولات ذهبية، ضمن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، يهدف لحماية الصناعة المحلية للذهب.

وأضاف واصف، لمصراوي، أن الفترة الماضية شهدت طلبا مرتفعا على السبائك، ونظير ذلك انخفض الطلب على المشغولات الذهبية مما يؤثر على المصنعين، الذين تعتبر المصنعية على المشغولات الذهبية هي مصدر دخلهم.

وذكر واصف أن السبائك كانت يفرض عليها ضريبة قيمة مضافة ولكن بنسبة أقل من المشغولات، وبعد هذا القرار أصبحت السبائك الأقل من 100 جرام تتعامل معاملة المشغولات ضريبيا بنفس النسبة المفروضة عليها، والتي لا تتعدى 10 جنيهات على الجرام.

واتفق معه، نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، قائلا لمصراوي، إن الهدف من قرار وزارة التموين هو خفض الطلب على شراء السبائك وتوجيه المستهلك نحو المشغولات الذهبية.

وأضاف نجيب أن هذا القرار يترتب عليه زيادة قيمة المصنعية على السبائك، وليس الهدف الأساسي منه فرض ضرائب أعلى عليها.

كانت جريدة الوقائع المصرية، نشرت في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 94 لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الصادرة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 107 لسنة 2022.

ونص القرار على أن تعريف السبائك يتضمن: كل قطعة متجانسة غير مشغولة من معدن ثمين بدرجة نقاء محددة يزيد وزنها على مئة جرام أيًّا كان شكلها أو حجمها. وتعتبر السبائك التي تزن 100 جرام فأقل مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية حسب المعدن الثمين المعدة منه.