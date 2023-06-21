تنمية المشروعات يشارك في تنظيم معرض "اشتري فن مصري" للمشغولات الحرفية

كتب- مصطفى عيد:

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدولة التي تهدف لدعم المنتجات المصرية التي تتمتع بميزة تنافسية مرتفعة وقدرة على التصدير، بحسب بيان من الجهاز اليوم الأربعاء.

وقال إن من بين هذه المنتجات المصرية المنتجات الحرفية والتراثية، للترويج لتلك المنتجات الأصيلة التي تشتهر بها مصر من ناحية، ودعم المشروعات الحرفية وتعزيز قدرتها من توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين بمختلف المحافظات وخاصة المحافظات الحدودية والصعيد.

جاء ذلك على هامش افتتاح معرض "اشتري فن مصري" للمشغولات الحرفية والتراثية في دورته الحادية عشر، والذي افتتحه السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية نيابة عن وزير الخارجية، وباسل رحمي، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتستضيف وزارة الخارجية المعرض على مدار يومى 21 و22 يونيو 2023 حيث تمت دعوة كافة الوفود الدبلوماسية والجاليات الأجنبية في مصر لزيارة المعرض بهدف تعريفهم بالمنتجات المصرية العريقة.

وأوضح رحمي أن معرض "اشتري فن مصري" يهدف إلى تعريف السفراء والدبلوماسيين بالمنتجات الحرفية والتراثية التي يصنعها الشباب المصري، بما يساهم في فتح قنوات اتصال تسويقية بين الدبلوماسيين والشباب ويعزز فرص المنتجات في التصدير ويعمل على زيادة رواجها خارج البلاد.

وذكر أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على إتاحة مختلف أوجه الدعم المالي والفني لأصحاب الحرف اليدوية ومساعدتهم على المشاركة في مختلف المعارض والملتقيات التي تتيح لهم تسويق منتجاتهم سواء بالبيع المباشر أو عن طريق إبرام التعاقدات.