انخفاض البصل وارتفاع الجزر.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار البصل والكوسة والفاصوليا والفلفل الرومي والملوخية والخيار الصوب، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، في سوق العبور لتجارة الجملة، بينما ارتفعت أسعار الجزر.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 5 و7 جنيهات.

البصل بين 7.5 و12.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

الكوسة بين 7 جنيهات و12 جنيها، بانخفاض جنيه.

الجزر بين 4 و7 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 12 و15 جنيها، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 4.5 و7.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و12 جنيها، بانخفاض جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الملوخية بين 3 و6 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الخيار الصوب بين 7 جنيهات و11 جنيها، بانخفاض جنيه.

الخيار البلدي بين 5 و8 جنيهات.

البامية بين 20 و30 جنيها.

ورق العنب البناتي بين 20 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 7 جنيهات و12 جنيها.

الليمون البلدي بين 10 جنيهات و22 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 8 جنيهات و15 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 12 و22 جنيها.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و10 جنيهات.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 12 و28 جنيها.

مشمش عمار بين 20 و24 جنيها.

البرقوق بين 10 جنيهات و20 جنيها.

الموز البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.