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ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:28 ص الأربعاء 21 يونيو 2023
ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

المؤشر الرئيسي للبورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.05% إلى مستوى 17929 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.11%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.37%إلى مستوى 17921 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.

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المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفاع طفيف للبورصة EGX30 الأسهم الصغيرة

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