ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.05% إلى مستوى 17929 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.11%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.37%إلى مستوى 17921 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.