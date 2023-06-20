معيط: المشروعات القومية تلبي احتياجات المواطنين التنموية وتوفر فرص العمل

كتب- مصطفى عيد:

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نظيره بدولة الكونغو برازافيل، على هامش مشاركتهما في اجتماعات بنك التصدير والاستيراد الأفريقي "أفريكسيم بنك" بغانا، للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات المالية والاقتصادية؛ على نحو يساعد في تحقيق المستهدفات التنموية، ويسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

واستعرض وزير المالية، التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، التي راعت البعد الاجتماعي، حيث تم مد التوسع في شبكات الحماية والأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية؛ بما يسهم في تخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم، وفقا لبيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

وأكد الوزير أن المشروعات القومية الكبرى تُعد أداة رئيسية في تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأشار إلى أن مصر استطاعت خلال السنوات الماضية الاستثمار بقوة في البنية التحتية بما يجعلها أكثر قدرة على تحفيز الأنشطة الإنتاجية والصناعية على نحو يدفع عملية الاقتصاد، ويعزز التنافسية المصرية في الأسواق التصديرية العالمية.