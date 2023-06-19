سعر طن حديد عز يرتفع بنحو ألف جنيه بالأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37998 جنيها، بزيادة 437 جنيها.

سعر طن حديد عز: 39768 جنيها، بزيادة 985 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2063 جنيها، بزيادة 154 جنيها.