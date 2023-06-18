وزير الاتصالات يشهد حفل تخرج طلاب مبادرة "بُناة مصر الرقمية"

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كتب- علاء حجاج:

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات حفل تخرج طلاب مبادرة بُناة مصر الرقمية والتي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأحد.

وشهد الحفل منح درجة الماجستير المهنى لعدد 257 طالبا في تخصصات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والفنون الرقمية، والتكنولوجيا المالية، وعلوم الروبوتات والأتمتة، والأمن السيبراني بالتعاون مع جامعتي أوتاوا وكوينز الكنديتين، وجامعة كولدج كورك الإيرلندية، وجامعة سينز الماليزية؛ وذلك خلال الحفل الذي أقيم في جامعة القاهرة.

وخلال الحفل تم تخريج 7 دفعات في مختلف التخصصات التي تقدمها المبادرة مقسمة كالتالي: 34 طالبا وطالبة من خريجي دفعة صيف 2022 في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات من جامعة أوتاوا الكندية، و55 طالبا وطالبة من خريجي دفعة خريف 2022 في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات من جامعة كوينز الكندية، و18 طالبة وطالبا من خريجي دفعة شتاء 2023 في الفنون الرقمية من جامعة كورك الأيرلندية، و48 طالبا وطالبة من خريجي دفعة شتاء 2023 في التكنولوجيا المالية من جامعة سينز ماليزيا.

كما تشمل هذه الدفعات: 61 طالبا وطالبة من خريجي دفعة شتاء 2023 في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات من جامعة أوتاوا الكندية، و21 طالبا وطالبة من خريجي دفعة شتاء 2023 في علوم الروبوتات والأتمتة من جامعة أوتاوا الكندية، و20 طالبا وطالبة من خريجي دفعة شتاء 2023 في الأمن السيبراني من جامعة أوتاوا الكندية.

وحصل خريجو مبادرة بُناة مصر الرقمية على درجة الماجستير المهني في مجالات تخصصهم من الجامعات العالمية الملتحقين بها بعد أن أتموا بنجاح دراسة مجال التخصص، وبرنامج المهارات القيادية والإدارية، وبرنامج اللغة الإنجليزية، والتدريب المعتمد من الشركات العالمية والمحلية المشاركة في المبادرة وسلموا مشاريع التخرج.

وقال وزير الاتصالات إن تخريج دفعة جديدة من طلاب مبادرة بُناة مصر الرقمية يعد وثبة جديدة نحو بناء مصر الرقمية والتي تعد المبادرة أحد أهم أركانها.

وأضاف طلعت أن أسواق العمل تتغير بصورة مطردة لا سيما مع التحديات والفرص التي أدخلتها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث يتنامى الطلب في سوق العمل الدولي والمحلي على المتخصصين في العلوم التكنولوجية.

وذكر أنه يأتي على صدارة قائمة الوظائف الأكثر نمواً، الوظائف المرتبطة بتخصصات الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، والأمن السيبراني وتكنولوجيا الأعمال والفنون الرقمية.

وأوضحت الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية أن مبادرة بُناة مصر الرقمية استهدفت في بدء إطلاقها كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والعلوم واتسعت لتخدم أيضا كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتجارة وإدارة الأعمال والاقتصاد ونظم المعلومات الإدارية بإجمالي 9 كليات تخصصية وتستهدف إضافة مسارات جديدة لضم كليات أخرى للمبادرة.

وأوضحت أن عدد الملتحقين بالمبادرة بلغ 625 طالبا بواقع 109 خريجين في عام 2021؛ و257 خريجا في عام 2022؛ والتحق خلال عام 2022-2023 عدد 259 طالبا، وذلك بالتعاون مع جامعات أوتاوا وكوينز الكندية، وسينز الماليزية، وكوليدج كورك الأيرلندية.

يذكر أن مبادرة بُناة مصر الرقمية هي منحة مجانية تهدف إلى منح درجة الماجستير المهني في إحدى التخصصات التالية: علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعلوم الروبوتات والأتمتة، والفنون الرقمية، والتكنولوجيا المالية.