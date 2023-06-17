"رجال أعمال إسكندرية" تبحث التعاون مع ممثلي الدول الفرنكفونية

كتبت- شيرين صلاح:

التقت جمعية رجال أعمال إسكندرية، مع وفد رفيع المستوى من الدول الفرنكفونية، تضمن ممثلي 22 دولة أفريقية و4 دول من الأمريكتين، بالإضافة إلى فرنسا، وذلك خلال حفل استقبال نظمته بالتعاون مع جامعة سنجور، أمس.

وقالت الجمعية، في بيان لها اليوم السبت، إن ذلك يأتي اتساقا مع خطة الدولة لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية والفرنكفونية، حيث عقد اللقاء بأحد فنادق الإسكندرية.

وقال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، إن تنظيم هذه الفعالية يأتي بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي، وخلق مساحات للعمل والتعاون في عدة مجالات بين مصر وهذه الدول.

وأشار إلى سعي جمعية رجال أعمال إسكندرية إلى دعم وتشجيع الأنشطة الاستثمارية والتجارية بين مصر والدول الفرانكوفونية وإقامة شراكات جديدة معها.

وأوضح أن اللقاء حضره العديد من الشركات المصرية العضوة بالجمعية لفتح قنوات التواصل مع هذه الدول ودراسة فرص الاستثمار المشترك والتبادل التجاري والخدمي.

وشمل الوفد ممثلي دول المغرب، والنيجر، والكاميرون، وجزر القمر، ومدغشقر، وتونس، وكوستاريكا، والسنغال، وهايتي، والأرجنتين، وكوت ديفوار، وبوركينا فاسو، وتوجو، وكندا، والكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والتشاد، وفرنسا، وبوروندي، وغينيا، والجابون، وأفريقيا الوسطى، وجيبوتي، وبنين، وجامبيا، وموريشيوس، وغينيا الاستوائية.