انخفاض الطلب يهبط بأسعار المواشي مع اقتراب عيد الأضحى

كتبت- دينا خالد:

قال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار المواشي من العجول تراجعت خلال الفترة الماضية، حيث انخفض سعر الكيلو القائم منها بنحو 15 جنيها لتصل إلى 150 جنيها مقابل 165 جنيها، مع اقتراب عيد الأضحى.

يأتي التراجع بعدما شهدت أسعار المواشي البلدية ارتفاع كبير في الكيلو القائم، نتيجة لارتفاع الأعلاف ونقص المعروض من الماشية، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين بشعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.

وقال عبد الباسط، إن سوق اللحوم يشهد حالة من الركود والهدوء بحركة البيع والشراء، مما دفع بعض التجار إلى مد إجازة العيد إلى الآن بسبب الركود والخسارة.

وتراجعت أسعار اللحوم الحمراء شهدت تراجعا في الأسواق بنحو 10 جنيهات في الكيلو خلال الأيام الماضية، لتسجل نحو 340 جنيها مقابل 350 جنيها.

وأضاف عبد الباسط، أن الانخفاض جاء في القطعيات الغير فاخرة، اما القطعيات الفاخرة كالفلتو والكولاتة والانتركوت، فمازالت الأسعار تتراوح بين 360 و400 جنيه للكيلو.

وأرجع عبد الباسط تراجع الأسعار، إلى ضعف الإقبال على شراء الأضاحي هذا العام وهو ما دفع أسعار القائم للانخفاض.