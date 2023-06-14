البريد المصري يبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد العالمي للبريد

كتب- علاء حجاج:

بحث الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة هيئة البريد المصري، مع ماريان أوزفالد، نائب المدير العام للاتحاد البريدي العالمي، وهاشم الحاج، منسق المنطقة العربية وإدارة المخاطر والكوارث بالاتحاد؛ مضاعفة أوجه التعاون المشترك بين البريد المصري والاتحاد البريدي العالمي.

وبحسب بيان من هيئة البريد اليوم الأربعاء، أكد فاروق، خلال اللقاء، أهمية الجهود التي يبذلها اتحاد البريد العالمي نحو تنمية الخدمات البريدية حول العالم، خاصةً خلال الفترة الحالية والتي تشهد تنفيذ خطة التنمية الإقليمية في إطار إستراتيجية أبيدجان للتنمية الإقليمية "2022- 2025".

وقال إن هذا اللقاء يأتي بهدف مناقشة أوجه زيادة التعاون المشترك بين البريد المصري واتحاد البريد العالمي في إطار تنفيذ خطة التنمية الإقليمية الخاصة بالمنطقة العربية.

وأضاف أن اللقاء استهدف أيضا مناقشة تنفيذ مشاريع مشتركة وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية وأنشطة بناء القدرات من خلال المركز الإقليمي للتدريب البريدي الذي تستضيفه مصر تحت إشراف اتحاد البريد العالمي؛ بهدف تقديم برامج تدريبية متطورة لدعم دول المنطقة العربية بما يسهم في تنمية القطاع البريدي العربي والأفريقي.

وأشار رئيس البريد إلى أنه خلال اللقاء تم مناقشة آخر الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية أكتوبر 2023.

ويتناول هذا المؤتمر عددا كبيرا من الموضوعات الهامة التي تخص العمل البريدي حول العالم مثل سياسة فتح أبواب الاتحاد البريدي العالمي أمام الأطراف الفاعلة بالقطاع البريدي على نطاق واسع، وتوصيات خطة المنتجات المتكاملة والتعديلات المرتبطة بها إلى جانب العديد من الموضوعات الهامة، وفقا للبيان.